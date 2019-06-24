Тюменцев удивили исполнением песни прямо в центре города
В Тюмени горожане исполнили песню «Огонек». Произошло это в день памяти и скорби на Цветном бульваре.
– Флешмоб на Цветном бульваре – это еще одно душевное мероприятие, на котором присутствовали ветераны с детьми и внуками – и это очень хорошо. Многие дети либо редко слышат, либо вообще не знают песни военных лет, а благодаря таким мероприятиям с ними знакомятся, – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Артюхов.
Дамира Айдарова на флешмоб пришла не одна, а вместе с маленькой дочерью.
– Мы ходим на многие патриотические мероприятия, которые проходят в городе, стараемся не пропускать. У меня дед воевал. Бабушка рассказывала, что ей было шесть лет, когда началась война, часто вспоминала, как они голодали, как работали на поле, – поделилась Дамира Айдарова, жительница Тюмени. – Для меня, когда звучат военные песни, это всегда трогательный момент.
В этот день тюменцы почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU