Тюменцев удивили исполнением песни прямо в центре города

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-24T06:00:10+03:00

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В Тюмени горожане исполнили песню «Огонек». Произошло это в день памяти и скорби на Цветном бульваре.

– Флешмоб на Цветном бульваре – это еще одно душевное мероприятие, на котором присутствовали ветераны с детьми и внуками – и это очень хорошо. Многие дети либо редко слышат, либо вообще не знают песни военных лет, а благодаря таким мероприятиям с ними знакомятся, – рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Артюхов.

Дамира Айдарова на флешмоб пришла не одна, а вместе с маленькой дочерью.

– Мы ходим на многие патриотические мероприятия, которые проходят в городе, стараемся не пропускать. У меня дед воевал. Бабушка рассказывала, что ей было шесть лет, когда началась война, часто вспоминала, как они голодали, как работали на поле, – поделилась Дамира Айдарова, жительница Тюмени. – Для меня, когда звучат военные песни, это всегда трогательный момент.

В этот день тюменцы почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU