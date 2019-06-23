«Серебряные» волонтёры Тюменской области подводят итоги акции «Красная гвоздика»

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-23T18:45:48+03:00

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Всероссийская акция помощи ветеранам войн «Красная гвоздика» завершается, добровольцы приступают к подведению итогов. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, волонтёры областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев, которые действуют при областном геронтологическом центре, первый год участвуют в акции и каждую неделю выходят в городские общественные места для сбора целевых пожертвований.

Трижды в неделю волонтёров можно встретить на городской набережной, в торговых центрах, на центральных улицах, на Цветном бульваре и Площади 400-летия Тюмени. Все они одеты в единую униформу, а также носят с собой специальный бокс для сбора пожертвований с символикой акции.

Сегодня в акции принимают участие более 20 «серебряных» волонтёров. С 1 мая 2019, когда стартовала эта акция, они осуществили не менее двадцати выходов для сбора средств. В обмен на памятные значки с изображением гвоздики (символом памяти павшим и благодарности ветеранам боевых действий), тюменцы оказывают символическую денежную помощь ветеранам. Все средства, которые получают волонтёры с продажи значков, будут направлены на покупку лекарств и реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе и в Сирии.

Отметим, что вчера, 22 июня, завершили сбор пожертвований, однако акция будет продолжаться для того, чтобы популяризировать традиции помощи в память о Великой Победе. Подробную информацию об акции можно получить в отделе по содействию активному долголетию по телефону: 8(3452) 51-77-05, интернет-сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU