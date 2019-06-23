Бердюжские аграрии всё чаще садят горчицу, лён, рыжик и землянику

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-23T18:34:13+03:00

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Аграрии Бердюжского района вместе с традиционными зерновыми культурами сеют и новые для себя виды сельскохозяйственных культур. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, выбор всё чаще падает на землянику, горчицу, лён и рыжик. В посевную 2019 года под экспериментальные посевы в районе отдали почти 2,5 тысячи гектаров.

Так, некоторые сельхозпредприятия заинтересовались выращиванием льня: под него в этом году отвели 1835 га. По словам специалистов, в последнее время эта культура пользуется на рынке огромным спросом, в т.ч. и в Китае, куда аграрии планируют поставлять урожай. Семена льна масличного содержат до 47% масла, которое широко применяют в лакокрасочной, кожевенной и мыловаренной промышленности. Кроме того, льняное масло – очень полезный пищевой продукт.

Ещё одна перспективная масличная культура – посевной рыжик, который посадили на экспериментальной площадке в 211 гектаров. Эту культуру в России начали выращивать ещё в начале XX века, однако в конце 80-х площадь посевов уменьшилась. В XXI веке выращивание рыжика снова становится актуальным. Сейчас его используют в качестве кормов в животноводстве, в производстве лакокрасочных изделий, упаковочных материалов, парфюмерии и в других целях.

Горчицу в Бердюжском районе посадили на площади 300 гектаров. Используют её как кормовую культуру, а также в виде сидерата. Если раньше её использовали в Средиземноморте, то теперь многие страны мира активно выращивают горчицу.

Кроме того, один из бердюжских предпринимателе принял решение вырастить землянику на площади 1 га и в следующем году оценить трудозатраты и урожайность. Выращиванием этой культуры в России занимаются только единичные хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU