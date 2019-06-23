В Тюменской области пьяный селянин поджёг соседское сено вместе с забором

СЕГОДНЯ 07:27 2019-06-23T07:27:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Абатском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, совершённого путём поджога.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в отдел полиции с. Абатское поступило сообщение о том, что в деревне Старовяткина горит сено. К месту происшествия незамедлительно направили группу немедленного реагирования. Подозреваемым в поджоге оказался ранее судимый 33-летний мужчина, который признался, что у него произошёл конфликт с соседями. После употребления спиртных напитков он поджёг их стог сена и тюк соломы, но в результате сгорел и забор.

Сейчас он находится под стражей, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU