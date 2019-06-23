2019-06-23T17:29:42+03:00
Авто

В Тюмени 24 июня погаснут два светофора

Это связано с плановыми работами на электросетях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени 24 июня погаснут два светофораВ Тюмени 24 июня погаснут два светофораФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени завтра, 24 июня, погаснут сразу два светофора. Как рассказали в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановыми работами на электросетях.

С 8 утра до 17 часов вечера регулировщик погаснет на перекрёстке ул. Интернациональной и ул. Новой, а с 9.30 до 17 часов – на перекрёстке ул. Широтной и ул. Бажова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени на улице Ленина 25 июня будут ремонтировать тепловую сеть. В связи с этим с 15 августа движение по автодороге ул. Ленина (на участке от ул. Ленина, 2 до ул. Перекпоской), по дороге на участке от Перекопской до ул. Ленина, 16, а также по дороге ул. Красина (от ул. Ленина до ул. Республики) будет прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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