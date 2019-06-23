2019-06-23T17:04:18+03:00
Происшествия

В Тюменской области «покупательница» квартиры обдурила бабулю-селянку

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области «покупательница» квартиры обдурила бабулю-селянкуВ Тюменской области «покупательница» квартиры обдурила бабулю-селянкуФото: Татьяна Коркина
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В Омутинском районе Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершённого против 65-летней пенсионерки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что незнакомка обманом похитила у неё почти 10 тысяч рублей. Полицейские установили, что на одном из интернет-сайтов потерпевшая разместила объявление о продаже квартиры. Вскоре с ней связалась неизвестная, которая «захотела» купить недвижимость.

Во время разговора «покупательница» попросила пенсионерку назвать реквизиты банковской карты, чтобы якобы внести на неё задаток. Мошенница пояснила, что может оставить только предоплату и попросила пенсионерку пройти к банкомату, вставить карту в банкомат и стала диктовать ей операции, которые ей «необходимы» для перевода денег. Пенсионерка выполнила все просьбы, однако вместо поступления денег она сама же их лишилась. После этого связь с мошенницей прекратилась.

Сейчас преступницу ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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