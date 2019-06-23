2019-06-23T09:53:06+03:00
Происшествия

В Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участок

Женщина сделала это с использованием своего служебного положения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участокВ Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участокФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении безработной 58-летней женщины, которая подозревается в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, не так давно в полицию обратился представитель одного из дачных товариществ. Мужчина рассказал, что на территории сообщества незаконно выделен земельный участок. Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени установили, что в 2013 году председатель товарищества изготовила поддельный протокол общего собрания членов и оформила право собственности на земельный участок, расположенном на Велижанскому тракту. Сделала она это с использованием своего служебного положения. Сумма ущерба составила более 780 тыс. рублей.

В этом году новый руководитель изучил переданные документы, усомнился в подлинности бумаги и обратился в полицию. Благодаря его внимательности, подозреваемую и удалось установить.

Женщина призналась, что в годы председательствования она незаконно завладела участком, чтобы в дальнейшем проживать на его территории. Теперь ей может грозить до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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