2019-06-23T13:17:10+03:00
Происшествия

Тюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решётку

К тому же у парня уже была условка
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решёткуТюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решёткуФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 29-летнего жителя. Мужчина признан виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 31 декабря 2018 около 19 часов вечера на 6 км Салаирского тракта инспектор ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ, однако водитель проехал мимо. Тогда автопатруль ДПС направился за ним и через несколько километров обнаружил, что из автомобиля выбежали двое молодых людей. По громкоговорителю полицейские приказали мужчинам остановиться. Как показало медицинское освидетельствование, водитель находился в наркотическом опьянении.

Также установлено, что в апреле того же года его осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на срок 3 года. Однако должных выводов парень для себя не сделал.

Суд отменил тюменцу «условку» и назначил 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 3 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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