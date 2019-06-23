Специалистам строительной отрасли в Тюменской области готовы платить до 80 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-23T18:50:28+03:00

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Более 9,6 тысяч человек на 1 июня состоит на регистрационном учёте по поиску подходящей работы. Об этом в воскресенье сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области. При этом в областном банке свыше 28,1 тысячи вакансий, то есть на каждого соискателя приходится по три варианта.

По традиции, наиболее востребованные в регионе - строительные специальности (свыше 11 тысяч вакансий). Также востребованы специалисты в области образования, культуры и спорта (более 3,1 тысячи и более 2,1 тысячи соответственно), госуправлении, обеспечении военной безопасности и соцобеспечении (2060 вакансий), торговле (1542 вакансии) и обрабатывающих производствах (почти 1,5 тысячи вакансий). Требуются подсобные рабочие (2104 вакансии), рабочие по благоустройству (1604 вакансии), изолировщик труб на линии (почти 1 тысяча вакансий).

По предлагаемым зарплатам также лидируют строители. Монтажникам готовы платить от 30 до 87 тысяч рублей, строительным мастерам и электросварщикам – около 40 тысяч рублей, каменщикам и сварщикам арматур – 35-36 тысяч рублей.

Отметим, что всего с начала 2019 года в службу занятости региона обратились более 19 тысяч соискателей. При рейтинге по количеству вакансий и уровню зарплат учитывалась только информация банка вакансий службы занятости населения Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU