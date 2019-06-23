2019-06-23T16:46:08+03:00
Звезды

Стало известно, какие сюрпризы ждут жителей Ярково на Дубровинском фестивале

Гостей ждёт много интересного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, какие сюрпризы ждут жителей Ярково на Дубровинском фестивалеСтало известно, какие сюрпризы ждут жителей Ярково на Дубровинском фестивалеФото: Татьяна Коркина
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В Ярковском районе на берегу озера Мотуш с 5 по 7 июля состоится Дубровинский фестиваль семейного отдыха. Как сообщает «Тюменская область сегодня», на территории разобьют палаточный городок, где все желающие смогут отдохнуть от ежедневной суеты вместе с родными и близкими.

Главным мероприятием станет семейный квест с призами и подарками, будут работать и многочисленные интерактивные площадки. Среди них: спортивные состязания, катания на лошадях, песни под гитару у костра, кулинарные конкурсы. Будут работать ярмарки прикладного искусство и сельскохозяйственных продуктов, оборудовано кафе под открытым небом.

Отметим, что для автомобилей будет предусмотрена просторная парковка, а вся зона фестиваля будет обработана от насекомых и паразитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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