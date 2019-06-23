2019-06-23T11:52:01+03:00
Дом. Семья

Где в Тюмени оставить питомца во время отпуска

Вариантов всего два
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Где в Тюмени оставить питомца во время отпускаГде в Тюмени оставить питомца во время отпускаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Перед тюменскими любителями животных, которые собираются уехать в отпуск, встал главный вопрос: где оставить питомца на время отъезда? Если родственники и друзья не могут взять его к себе, остаётся два варианта: зоогостиницы и догситтеры.

Последние берут питомца к себе домой, а значит, не будет никаких вольеров, клеток и закрытых помещений. В Интернете можно найти специальный сервис по подбору догситтеров, выбрать кандидатуру по мини-анкетам и району проживания. Можно предварительно встретиться с человеком, составить договор и прописать все условия и пожелания. Служба догситтеров круглосуточно на связи, и поможет решить все проблемы. Кроме того, в каждую передержку входит и бесплатная консультация ветеринара. Стоимость догситтеров – от 350 до 600 рублей в сутки.

В тюменских зооотелях тоже можно оставить животное, и условия примерно везде одинаковые. На все дни вашего отсутствия вы оставляете питомцу миску, лоток и корм, заключаете договор, где описываете привычный для питомца режим кормления и выгула. Затем выбираете условия содержания – вольер или отдельную комнату. Цена первого – 350-400 рублей в сутки, второго – до 1000 рублей в сутки. Кошек помещают в комнату с игровыми комплексами и берут за них 300-400 рублй в сутки. Всех животных осматривают ветеринары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменца, который под Новый год катался на авто в пьяном угаре, упекли за решётку
В Тюмени председатель дачного товарищества присвоила себе земельный участок
В Тюменской области пьяный селянин поджёг соседское сено вместе с забором
Тюменская ОКБ №1 получила сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности»
Погода в Тюмени 23 июня: днём ожидается дождь и гроза
Тюмень похвалили за одну из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугами
Жительница Увата продавала «нуждающимся» липовые медицинские справки
Тюменский специалист по косметологии рассказала в Европе о красоте через науку
В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собак
Ишимская компания выплатит пенсионерке 120 тысяч за закрытый перелом левого плеча
АО «Транснефть-Сибирь» провело учение по тушению условного пожара в резервуарном парке ЛПДС «Конда»
Александо Моор обратился к землякам в День памяти и скорби
В Тюменской области в выходные будут ловить пьяных водителей
В Тюмени бойцы Росгвардии спасли из пожара семилетнего Данилку
В Тюмени запретят проезд транспорта по улице Ленина
Погода в Тюмени 22 июня: днём снова пройдёт дождь
Участники АрМИ-2019 познакомились с центром Тюмени во время пробежки
Необычный монумент неизвестному солдату создадут в Тюмени
Тюменец попросил арестовать себя вместо того, чтобы платить штраф
Московский банк хочет обанкротить тюменские заправки
Аферисты брали с тюменских пенсионеров деньги за бесплатные услуги
В Тюмени захоронили останки красноармейца Дмитрия Ерилова
Помощник экстрасенса «развел» тюменку на 350 тысяч рублей