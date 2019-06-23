Где в Тюмени оставить питомца во время отпуска

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-23T11:52:01+03:00

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Перед тюменскими любителями животных, которые собираются уехать в отпуск, встал главный вопрос: где оставить питомца на время отъезда? Если родственники и друзья не могут взять его к себе, остаётся два варианта: зоогостиницы и догситтеры.

Последние берут питомца к себе домой, а значит, не будет никаких вольеров, клеток и закрытых помещений. В Интернете можно найти специальный сервис по подбору догситтеров, выбрать кандидатуру по мини-анкетам и району проживания. Можно предварительно встретиться с человеком, составить договор и прописать все условия и пожелания. Служба догситтеров круглосуточно на связи, и поможет решить все проблемы. Кроме того, в каждую передержку входит и бесплатная консультация ветеринара. Стоимость догситтеров – от 350 до 600 рублей в сутки.

В тюменских зооотелях тоже можно оставить животное, и условия примерно везде одинаковые. На все дни вашего отсутствия вы оставляете питомцу миску, лоток и корм, заключаете договор, где описываете привычный для питомца режим кормления и выгула. Затем выбираете условия содержания – вольер или отдельную комнату. Цена первого – 350-400 рублей в сутки, второго – до 1000 рублей в сутки. Кошек помещают в комнату с игровыми комплексами и берут за них 300-400 рублй в сутки. Всех животных осматривают ветеринары.

ИСТОЧНИК KP.RU