Тюменская ОКБ №1 получила сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-23T07:14:26+03:00

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Тюменская «Областная клиническая больница №1» с успехом прошла независимую сертификацию Росздравнадзора и получила сертификат «Качество и безопасность медицинской деятельности». Аудит инициировало руководство ОКБ №1 и департамент здравоохранения Тюменской области. За полтора года подготовки к нему в ОКБ №1 разработали алгоритмы, инструкции и чек-листы, внедрена система идентификации личности пациента и т.д.

Во время проверки оценивалось соответствие деятельности стационарных подразделений больницы стандартам в области безопасности и качества оказания медицинской помощи. Оценку проводили по 11 направлениям, в т.ч. по системе управления персоналом, хирургической и эпидемиологической безопасностям, организации экстренной неотложной помощи в стационаре и др.

Как отметил главный врач Областной клинической больницы №1 Сергей Ярцев, получение сертификата – результат колоссальной работы коллектива и поддержка органов власти в должном оснащении клиники.

- Мы не планируем останавливаться на достигнутом и будем стремиться и дальше идти в ногу со временем, - отметил он.

Проверку в течение четырёх дней проводила специальная комиссия, причём план проверки был известен только самим проверяющим.

ИСТОЧНИК KP.RU