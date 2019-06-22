2019-06-22T18:37:07+03:00
Здоровье

Тюмень похвалили за одну из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугами

Такое мнение выразил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюмень похвалили за одну из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугамиТюмень похвалили за одну из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугамиФото: Татьяна Коркина
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Главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Сергей Бойцов, который на днях познакомился с организацией кардиослужбы в Тюменской области, отметил, что в Тюмени одна из лучших программ борьбы с сердечно-сосудистыми недугами. Об этом он рассказал во время посещения тюменских медицинских учреждений.

- Региональная программа, разработанная в вашем регионе, является одной из лучших в стране. Особенно хочу отметить комплексный характер и системность работы тюменских врачей, которая включает в себя серьезную профилактическую составляющую с эффективным лечением, реабилитацией пациентов, - отметил он.

Сергей Бойцов вместе со специалистами «НМИЦ кардиологии» Минздрава России проинспектировал областные больницы Заводоуковска и Ялуторовска, тюменскую поликлинику №17 и провёл селектор в областными медицинскими организациями и представителями департамента здравоохранения Тюменкой области.

В рамках своего визита эксперты посетили и Кардиоцентр, где обратили внимание на организацию и качество оказания экстренной и плановой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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