Жительница Увата продавала «нуждающимся» липовые медицинские справки
В Увате возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая подозревается в сбыте поддельных заключений по результатам медосмотра.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозреваемая подделывала справки для дальнейшего сбыта, причём клиентов она искала самостоятельно. Чтобы получить поддельный документ, к женщине обращались работники различных организаций, а дома у неё обнаружены (и позже изъяты) бланки медицинских справок.
Женщине может грозить до двух лет лишения свободы, но попадёт и покупателям поддельных справок. Семеро из них уже установлены, они также понесут ответственность за использование липовых документов.
ИСТОЧНИК KP.RU