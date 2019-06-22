2019-06-22T16:11:48+03:00
Происшествия

Жительница Увата продавала «нуждающимся» липовые медицинские справки

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жительница Увата продавала «нуждающимся» липовые медицинские справкиЖительница Увата продавала «нуждающимся» липовые медицинские справкиФото: Татьяна Коркина
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В Увате возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы, которая подозревается в сбыте поддельных заключений по результатам медосмотра.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, подозреваемая подделывала справки для дальнейшего сбыта, причём клиентов она искала самостоятельно. Чтобы получить поддельный документ, к женщине обращались работники различных организаций, а дома у неё обнаружены (и позже изъяты) бланки медицинских справок.

Женщине может грозить до двух лет лишения свободы, но попадёт и покупателям поддельных справок. Семеро из них уже установлены, они также понесут ответственность за использование липовых документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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