В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собак
В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собак, на которой смогут тренироваться спортсмены и просто любители неугомонных питомцев, а также участники различных чемпионатов. Как сообщает портал «Вслух.ру», трассой займётся Федерация ездового спорта Тюменской обласи.
По словам президента Федерации Михаила Фатеева, трассу, а в перспективе и центр, можно создать в лесу за Войновкой. Просеки и дороги там уже есть, поэтому сносить деревья не придётся.
- В создании трассы нас поддерживают и в ДЮСШ-2, и в городской администрации. Для спринта нужен круг длиной 7-8 км, чтобы проводить чемпионат России. В Гилевскую рощу не пускают с собакой, в Затюменский парк - тоже, в том числе зимой Я прекрасно понимаю, что собаки портят лыжню, поэтому и нужна отдельная трасса, - отметил он.
Также трассу можно будет подготовить и на Воронинских горках: для проведения соревнований 5 километров будет вполне достаточно. Михаил Фатеев уже направил в Москву документы на проведение в Тюмени летнего чемпионата УФО в 2020 годуи
ИСТОЧНИК KP.RU