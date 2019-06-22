2019-06-22T14:02:00+03:00
Спорт

В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собак

На ней могут тренироваться и спортсмены, и простые тюменцы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собакВ Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собакФото: pixabay.com
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В Тюмени планируется подготовить специальную трассу для собак, на которой смогут тренироваться спортсмены и просто любители неугомонных питомцев, а также участники различных чемпионатов. Как сообщает портал «Вслух.ру», трассой займётся Федерация ездового спорта Тюменской обласи.

По словам президента Федерации Михаила Фатеева, трассу, а в перспективе и центр, можно создать в лесу за Войновкой. Просеки и дороги там уже есть, поэтому сносить деревья не придётся.

- В создании трассы нас поддерживают и в ДЮСШ-2, и в городской администрации. Для спринта нужен круг длиной 7-8 км, чтобы проводить чемпионат России. В Гилевскую рощу не пускают с собакой, в Затюменский парк - тоже, в том числе зимой Я прекрасно понимаю, что собаки портят лыжню, поэтому и нужна отдельная трасса, - отметил он.

Также трассу можно будет подготовить и на Воронинских горках: для проведения соревнований 5 километров будет вполне достаточно. Михаил Фатеев уже направил в Москву документы на проведение в Тюмени летнего чемпионата УФО в 2020 годуи

ИСТОЧНИК KP.RU

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