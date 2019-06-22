Ишимская компания выплатит пенсионерке 120 тысяч за закрытый перелом левого плеча

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-22T13:09:38+03:00

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Ишимский городской суд Тюменской области удовлетворил иск Ишимского межрайонного прокурора и вынес решение взыскать с МУП «Спецавтохозяйство» в пользу 60-летней местной жительницы 120 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 19 февраля пенсионерка вышла из автобуса на остановке «Врачей Калининых», поскользнулась и упала. Врачи диагностировали ей закрытый перелом левого плеча, что является тяжким вредом здоровью. В марте женщина обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать ей моральный вред.

Рассмотрев дело, суд взыскал со «Спецавтохозяйства» вышеуказанную сумму в счёт возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU