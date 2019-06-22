2019-06-22T10:53:08+03:00
Общество

Александо Моор обратился к землякам в День памяти и скорби

Глава региона отметил: самое малое, что мы можем сделать в благодарность - это помнить
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александо Моор обратился к землякам в День памяти и скорбиАлександо Моор обратился к землякам в День памяти и скорбиФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к тюменцам в День памяти и скорби 22 июня. В своём обращении глава региона напомнил, что именно в этот день 78 лет назад нашу страну «атаковала нацистская чума».

- Спустя столько десятилетий сложно представить, что чувствовали люди, для которых жаркий июньский день обернулся началом сурового испытания. Мы помним об этой страшной войне независимо от памятных дат, но 22 июня ощущаем эхо этой трагедии особенно остро, - отметил он.

Александр Моор отметил, что в Тюменской области чтут подвиги земляков, сражавшихся с врагами на фронтах Великой Отечественной войны, а также тех, кто трудился в тылу и согревал теплом чужих детей, эвакуированных из охваченных войной территорий. По его словам, тюменские поисковики каждый год возвращают из небытия сотни бойцов и командиров Красной Армии, которые пали на полях сражений.

- Помнить – это самое малое, что мы можем сделать в благодарность поколению, пережившему фашизм. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, вечная слава всем, кто подарил нам мирное небо и жизнь, - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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