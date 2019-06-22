2019-06-22T09:15:07+03:00
Общество

В Тюменской области в выходные будут ловить пьяных водителей

Контроль будет усилен ночью и утром, а также в районах, где зафиксированы "пьяные" ДТП
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в выходные будут ловить пьяных водителейВ Тюменской области в выходные будут ловить пьяных водителейФото: Татьяна Коркина
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ГИБДД по Тюменской области проводит в эти выходные массовые рейдовые мероприятия и рейды по выявлению нетрезвых водителей. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, наряды полка ДПС ГИБДД усилят в Тюмени контроль за движением ночью и утром, а также в районах, где фиксировались случаи ДТП по вине пьяных водителей.

Наряды специализированного взвода ДПС выедут для проведения рейдов и в районы области. Например, в прошлые выходные в Тобольске инспекторы спецвзвода отстранили от управления транспортом 11 пьяных водителей, в Голышмановском районе – 6.

Отметим, что в 2019 году суды региона за повторное управление транспортом в пьяном виде приговорили к обязательным работам 165 водителей. Ещё 37 получили «условку», 46 водителей – к фактическому лишению свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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