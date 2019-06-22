В Тюмени бойцы Росгвардии спасли из пожара семилетнего Данилку

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-22T07:45:14+03:00

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Старший сержант Росгвардии Роман Старикова спас из огня мальчика во время пожара в жилом доме на ул. Валерии Гнаровской.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области, накануне в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Тюмени поступила информация о сильном задымлении в квартире на втором этаже вышеуказанного дома. По указанному адресу оперативно выехал экипаж в составе старшины Ильшата Халилова и старшего сержанта Романа Старикова. Подъезжая к дому, бойцы Росгвардии увидели ребёнка в окне, который зовёт на помощь.

Роман Стариков, не задумываясь, попросил соседей растянуть под окном одеяло и бросился спасать мальчика. Мужчина взобрался по решётке окна нижнего этажа, дотянулся до ребёнка, вытащил его из окна и передал людям, которые находились внизу. Позже семилетнего Данила передали врачам скорой помощи, которые оказали ему всю необходимую помощь и доставили его для обследования в ОКБ №1. Позже стало известно, что жизни мальчика ничего не угрожает.

Родители мальчика, которые позже приехали на место происшествия, поблагодарили бойцов Росгвардии со слезами на глазах. Прибывший на место ЧП наряд МЧС локализовал пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU