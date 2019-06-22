В Тюмени запретят проезд транспорта по улице Ленина

СЕГОДНЯ 07:15 2019-06-22T07:15:55+03:00

В связи с ремонтом дороги на некоторых участках будут перекрыты

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В Тюмени на улице Ленина 25 июня будут ремонтировать тепловую сеть. В связи с этим с 15 августа движение по автодороге ул. Ленина (на участке от ул. Ленина, 2 до ул. Перекпоской), по дороге на участке от Перекопской до ул. Ленина, 16, а также по дороге ул. Красина (от ул. Ленина до ул. Республики) будет прекращено.

Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», транспорт будет ходить в обе сторону по улице Республики – от ул. Ленина до ул. Семакова и по ул. Перекопской – от ул. Республики до ул. Ленина.

Также с 19 по 22 июля 2019 прекратится движение транспорта по автодороге ул. Ленина на перекрёстке с ул. Перекопской.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут. Объезжать перекрытые участки можно по ул. Республики и ул. Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU