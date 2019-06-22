Погода в Тюмени 22 июня: днём снова пройдёт дождь

СЕГОДНЯ 05:12 2019-06-22T05:12:10+03:00

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В Тюмени сегодня, 22 июня, ожидается облачность с прояснениями, пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +17…+18 C, днём воздух прогреется до +20…+22 C. Влажность воздуха 86%, давление 749 мм. рт.ст. Ветер будет дуть южный с переходом на западный 2,1 – 4,1 м/с.

23 июня по народному календарю – День Знамения Тимофея, в честь священномученика, служившего в IV веке епископом в городе Пруссе (область Вифания). В народе Тимофея почитали за то, что в его день случались различные знамения. Правда, предвещали они, в основном, плохое.

Если в этот день по гумну вереницами бегали мыши – значит, будет голодный год. Если по полям бродили стаи волков – будет падеж скота. Если вороны стаей летели из-за леса – будут умирать люди, а если кто-нибудь увидит в небе огненного змея – начнётся война.

В этот день именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семён и Тимофей.

ИСТОЧНИК KP.RU