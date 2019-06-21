2019-06-21T16:09:05+03:00
Общество

Участники АрМИ-2019 познакомились с центром Тюмени во время пробежки

Военные были приятно удивлены благоустройством областного центра
Вадим Бегун
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Марафонец показывает достопримечательности Тюмени. Фото - Департамент общественных связей Тюменской областиМарафонец показывает достопримечательности Тюмени. Фото - Департамент общественных связей Тюменской области
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Участники Всероссийских соревнований подразделений инженерных войск АрМИ-2019 вышли пробежку-экскурсию по центру Тюмени. Марафонец Александр Андросов рассказал им о достопримечательностях города.

– Мы увидели музейный комплекс, пробежали немного по центральным улицам, исторической части города, одному из парков. Ребята приехали из разных городов. Пока бежали, успели сравнить благоустройство. Многие приятно удивлены подходом к этим вопросам у нас, – поделился Андросов.

Один из военных отметил, что его впечатляют здания и ухоженные улицы города.

– В 2017 году мы приезжали сюда на соревнования, но в этой части Тюмени я не был. Набережная и город меняются, все обновляется, и это радует. Понравилась пробежка и мне, и другим ребятам, это интересно и дает хороший заряд, – добавил командир взвода 45 отдельной инженерной бригады Москвы Юрий Гайбель.

Финал АрМИ-2019 тюменцы увидят 29 и 30 июня на площадках учебного полигона на озере Андреевском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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