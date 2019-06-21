Необычный монумент неизвестному солдату создадут в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-21T15:49:44+03:00

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Более пятисот участников форума создадут монумент из своих фотографий на территории Тюменского кадетского училища. Акция пройдет в День памяти и скорби.

На плацу кадетского училища, где проходит федеральный форум «Утро», молодые жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала закрепят свои фото на арт-объекте. Он будет выложен по принципу мозаики: все фото расположат так, что вместе они станут портретом неизвестного солдата, сообщили в пресс-служба форума.

– Таким способом участники «Утра» хотят напомнить, что современная молодежь – потомки Великой Отечественной войны, и настоящее и будущее поколения – результат важнейшей победы, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что мероприятие проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. В нем принимают участие 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU