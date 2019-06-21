2019-06-21T15:49:44+03:00
Общество

Необычный монумент неизвестному солдату создадут в Тюмени

Событие произойдет в рамках форума молодежи «Утро-2019»
Вадим Бегун
Поделиться:
На стенде разместят более пятисот фотографий. Фото - пресс-служба форума «УТРО-2019»На стенде разместят более пятисот фотографий. Фото - пресс-служба форума «УТРО-2019»
Изменить размер текста:

Более пятисот участников форума создадут монумент из своих фотографий на территории Тюменского кадетского училища. Акция пройдет в День памяти и скорби.

На плацу кадетского училища, где проходит федеральный форум «Утро», молодые жители Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала закрепят свои фото на арт-объекте. Он будет выложен по принципу мозаики: все фото расположат так, что вместе они станут портретом неизвестного солдата, сообщили в пресс-служба форума.

– Таким способом участники «Утра» хотят напомнить, что современная молодежь – потомки Великой Отечественной войны, и настоящее и будущее поколения – результат важнейшей победы, – отметили в пресс-службе.

Напомним, что мероприятие проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. В нем принимают участие 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участники АрМИ-2019 познакомились с центром Тюмени во время пробежки
Тюменец попросил арестовать себя вместо того, чтобы платить штраф
Московский банк хочет обанкротить тюменские заправки
Аферисты брали с тюменских пенсионеров деньги за бесплатные услуги
В Тюмени захоронили останки красноармейца Дмитрия Ерилова
Помощник экстрасенса «развел» тюменку на 350 тысяч рублей
За хищение нефти из магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь» – три с половиной года лишения свободы
Тюменские выпускники, имеющие знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Пятиэтажное здание горит в центре Тюмени [ФОТО]
Еще два детских сада Тюмени вернули в систему дошкольного образования
Пьяный тюменец угнал авто, чтобы поехать к сестре, и попал в аварию
Ко Дню города Ленинский район Тюмени украсят за полмиллиона рублей
Резко бьет по тормозам: автоподставщик устраивает ДТП на дорогах Тюмени
Улицу Ленина в Тюмени частично закроют из-за ремонта теплосетей
Более 600 выпускников закружились в прощальном вальсе у стен Тобольского Кремля
Жители тюменского села ограбили больницу на миллион рублей
Тюменская кинологическая служба отмечает 110-ую годовщину образования
Детские сады в микрорайонах Ямальский-2 и Тура готовы к приему маленьких тюменцев
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми
Александр Моор взял на личный контроль поручение президента о водоснабжении в Каскаре
В Тюмени осужден рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы
В Тюмени отключат два светофора
В Тюмени пройдет акция «Доктор с вами»
Погода на 21 июня в Тюмени: осадки не ожидаются
Тюменец похитил продукты из-под носа персонала магазина
Участники АрМИ-2019 пробегут по центру Тюмени