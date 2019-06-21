2019-06-21T15:22:46+03:00
Общество

Тюменец попросил арестовать себя вместо того, чтобы платить штраф

Судья оказался непреклонен
Вадим Бегун
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Тюменец не захотел убирать улицы и поплатился имуществом.Тюменец не захотел убирать улицы и поплатился имуществом.Фото: Ольга Крыльцова
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Житель Тюмени, которого оштрафовали за уклонение от обязательных работ, в суде просил арестовать его. Просьба не была удовлетворена.

Тюменцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей за безрассудную езду в нетрезвом состоянии по улицам города. Оплачивать его он не спешил, в итоге должника обязали 150 часов заниматься уборкой улиц. Но и это обязательство он не выплатил, потрудившись всего 20 часов. Тогда был составлен протокол об административном правонарушении, мужчину доставили в суд.

– Ленинский районный суд вину автомобилиста доказал, назначив штраф размером в 250 тысяч рублей. В ходе судебного заседания мужчина просил назначить ему арест, но судья остался непреклонен, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Таким образом, за выпитые 200 граммов алкоголя и уклонение от работ должник поплатится своим имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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