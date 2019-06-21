2019-06-21T14:06:11+03:00
Общество

В Тюмени захоронили останки красноармейца Дмитрия Ерилова

Личность бойца установили по смертному медальону
Вадим Бегун
Поделиться:
Семье красноармейца передали солдатский медальон. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Семье красноармейца передали солдатский медальон. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени простились с Дмитрием Ериловым, останки которого недавно были найдены в Новгородской области.

На торжественной церемонии присутствовали дочь солдата – Валентина Масякова, внучка Татьяна Масякова, глава города Тюмени Руслан Кухарук, бойцы поисковых отрядов Тюмени и другие.

- В годы войны военными комиссариатами с территории Тюменской области было призвано и направлено на фронт более 250 тысяч земляков. 103 тысячи бойцов, верных воинской присяге, не вернулись с полей сражений. Особенно трагично сложилась судьба 20 тысяч красноармейцев и командиров, пропавших без вести. Сегодня мы благодарим бойцов поисковых отрядов за работу по установлению имен павших за Родину солдат, – сказал военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

Семье красноармейца Ерилова руководитель областного поискового центра Артур Ольховский передал солдатский медальон. Солдата похоронили на Червишевском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменец попросил арестовать себя вместо того, чтобы платить штраф
Московский банк хочет обанкротить тюменские заправки
Аферисты брали с тюменских пенсионеров деньги за бесплатные услуги
Помощник экстрасенса «развел» тюменку на 350 тысяч рублей
За хищение нефти из магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь» – три с половиной года лишения свободы
Тюменские выпускники, имеющие знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Пятиэтажное здание горит в центре Тюмени [ФОТО]
Еще два детских сада Тюмени вернули в систему дошкольного образования
Пьяный тюменец угнал авто, чтобы поехать к сестре, и попал в аварию
Ко Дню города Ленинский район Тюмени украсят за полмиллиона рублей
Резко бьет по тормозам: автоподставщик устраивает ДТП на дорогах Тюмени
Улицу Ленина в Тюмени частично закроют из-за ремонта теплосетей
Более 600 выпускников закружились в прощальном вальсе у стен Тобольского Кремля
Жители тюменского села ограбили больницу на миллион рублей
Тюменская кинологическая служба отмечает 110-ую годовщину образования
Детские сады в микрорайонах Ямальский-2 и Тура готовы к приему маленьких тюменцев
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечную программу с господдержкой для семей с детьми
Александр Моор взял на личный контроль поручение президента о водоснабжении в Каскаре
В Тюмени осужден рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы
В Тюмени отключат два светофора
В Тюмени пройдет акция «Доктор с вами»
Погода на 21 июня в Тюмени: осадки не ожидаются
Тюменец похитил продукты из-под носа персонала магазина
Участники АрМИ-2019 пробегут по центру Тюмени