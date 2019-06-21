В Тюмени захоронили останки красноармейца Дмитрия Ерилова

СЕГОДНЯ 14:06 2019-06-21T14:06:11+03:00

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В Тюмени простились с Дмитрием Ериловым, останки которого недавно были найдены в Новгородской области.

На торжественной церемонии присутствовали дочь солдата – Валентина Масякова, внучка Татьяна Масякова, глава города Тюмени Руслан Кухарук, бойцы поисковых отрядов Тюмени и другие.

- В годы войны военными комиссариатами с территории Тюменской области было призвано и направлено на фронт более 250 тысяч земляков. 103 тысячи бойцов, верных воинской присяге, не вернулись с полей сражений. Особенно трагично сложилась судьба 20 тысяч красноармейцев и командиров, пропавших без вести. Сегодня мы благодарим бойцов поисковых отрядов за работу по установлению имен павших за Родину солдат, – сказал военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

Семье красноармейца Ерилова руководитель областного поискового центра Артур Ольховский передал солдатский медальон. Солдата похоронили на Червишевском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU