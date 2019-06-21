За хищение нефти из магистрального нефтепровода АО «Транснефть-Сибирь» – три с половиной года лишения свободы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-21T13:25:55+03:00

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Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу нефти из магистрального нефтепровода Самотлор-Нижневартовск, принадлежащего АО «Транснефть-Сибирь», приговорен житель Югры.

Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Судебным следствием установлено, что не позднее 24 июня 2015 года подсудимый в составе преступной группы, в которую входили еще два жителя ХМАО-Югры, действуя по предварительному сговору изготовили 3 несанкционированные врезки, через которые похитили 24 тонны нефти на сумму свыше 267 тыс. рублей, а также покушались на хищение еще около 40 тонн нефти, принадлежащей АО «Транснефть-Сибирь».

Общий ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий несанкционированных врезок в трубопровод, составил более 416 тыс. рублей.

Ранее, в 2018 году два участника этой преступной группы были осуждены на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и, соответственно, 2 года 4 месяца условно.

ИСТОЧНИК KP.RU