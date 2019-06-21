2019-06-21T13:05:30+03:00
Спорт

Тюменские выпускники, имеющие знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ

Рассчитывать на привилегию могут те, кто обладает «золотым» знаком
Марина Васильева
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5 вузов региона добавят за значок дополнительные баллы к ЕГЭ. Фото из социальной сети "ВКонтакте"5 вузов региона добавят за значок дополнительные баллы к ЕГЭ. Фото из социальной сети "ВКонтакте"
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Выпускники Тюмени и Тюменской области могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Для этого им необходимо быть обладателями «золотого» знака ВФСК «Готов к труду и обороне».

Каждое учебное заведение индивидуально устанавливает количество этих баллов, отметили в пресс-службе администрации города. Так, за наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 5 вузов региона готовы обеспечить дополнительные баллы к ЕГЭ.

Абитуриенты Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного университета могут рассчитывать на 5 дополнительных баллов. По три балла получат обладатели «золотого» знака ГТО, поступающие в Тюменском высшее военно-инженерное командное училище им. А.И. Прошлякова (ТВВИКУ).

На самую большую «прибавку» могут рассчитывать абитуриенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Здесь отличникам спорта обещают по 10 баллов. Меньше всего успехи в спорте готов поощрить Тюменский государственный медицинский университет. Здесь поступающие могут рассчитывать на один дополнительный 1 балл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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