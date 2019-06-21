Пятиэтажное здание горит в центре Тюмени [ФОТО]

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-21T12:43:54+03:00

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В центре Тюмени загорелась пятиэтажка. На месте происшествия дежурят медики. Очевидцы делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

Здание, находящееся на пересечении улиц Хохрякова и Кирова, охватил огонь, сообщают очевидцы происшествия.

– Вызов поступил в 11.30. На место происшествия бригада скорой прибыла в 11.37. Пострадавших нет, обращений за медицинской помощью не поступало, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Дежурство бригады медиков на месте продолжается.

В пресс-службе регионального МЧС добавили, что горит кровля мансарды здания. Были эвакуированы 25 человек. Жертв нет. Пожарные до сих пор работают в горящем здании.

ИСТОЧНИК KP.RU