2019-06-21T11:49:26+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец угнал авто, чтобы поехать к сестре, и попал в аварию

После ДТП мужчина пытался скрыться, но сделать это ему не удалось
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец проехал всего два кварталаПьяный тюменец проехал всего два кварталаФото: Евгения ГУСЕВА
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Житель Тюмени, изрядно выпив, решил навестить сестру. Для этого он угнал автомобиль, но к родственнице так и не попал, допустив аварию.

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени позвонил местный житель. Он сообщил об угоне автомобиля.

Полицейским удалось выяснить, что потерпевший оставил машину с ключом в зажигании, а сам пошел открывать входные ворота. Этим воспользовался прохожий, который без труда завладел транспортом.

– Злоумышленник проехал всего два квартала. Мужчина не справился с управлением, совершил ДТП, после попытался скрыться. Уже в отделе он пояснил, что хотел доехать до своей сестры, которая проживает в районе улицы Мелиораторов, – рассказали подробности в полиции.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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