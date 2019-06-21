Пьяный тюменец угнал авто, чтобы поехать к сестре, и попал в аварию

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T11:49:26+03:00

После ДТП мужчина пытался скрыться, но сделать это ему не удалось

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Житель Тюмени, изрядно выпив, решил навестить сестру. Для этого он угнал автомобиль, но к родственнице так и не попал, допустив аварию.

В дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени позвонил местный житель. Он сообщил об угоне автомобиля.

Полицейским удалось выяснить, что потерпевший оставил машину с ключом в зажигании, а сам пошел открывать входные ворота. Этим воспользовался прохожий, который без труда завладел транспортом.

– Злоумышленник проехал всего два квартала. Мужчина не справился с управлением, совершил ДТП, после попытался скрыться. Уже в отделе он пояснил, что хотел доехать до своей сестры, которая проживает в районе улицы Мелиораторов, – рассказали подробности в полиции.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU