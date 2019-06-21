2019-06-21T11:32:10+03:00
Экономика

Ко Дню города Ленинский район Тюмени украсят за полмиллиона рублей

Деньги выделят из бюджета городского округа
Вадим Бегун
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Работы продлятся до 20 июляРаботы продлятся до 20 июляФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени определились с исполнителем работ по украшению Ленинского района города. На эти цели из бюджета выделят 486 тысяч рублей. Подрядчик должен завершить все работы 20 июля.

Из информации, опубликованный на сайте госзакупок, следует, что конкурс выиграло ООО «Омикрон». Компании предстоит празднично оформить существующие конструкции «Стела» и «Сектор», которые находятся на Площади памяти.

Кроме того, победителю тендера необходимо установить флаги на Текутьевском бульваре, а также в районе гостиницы «Восток», в сквере «Славянский», на Площади Конституции и Площади памяти и других адресах.

После подрядчик обязуется демонтировать конструкции. Согласно контракту, сделать это нужно не позднее 24 августа.

Напомним, что День города областной центр отмечает каждую последнюю субботу июля. В этом году праздник выпал на 27 число. Тюмень отпразднует 433-летие со дня образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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