2019-06-21T10:31:56+03:00
Общество

Улицу Ленина в Тюмени частично закроют из-за ремонта теплосетей

Работы продлятся до 15 августа
Вадим Бегун
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Пути объезда: ул. Республики, ул. Чернышевского.Пути объезда: ул. Республики, ул. Чернышевского.Фото: Ольга Крыльцова
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Участки улицы Ленина в Тюмени будут недоступны автомобилистам почти два месяца. Там будут ремонтировать тепловые сети.

Работы по ремонту тепловой сети на улице Ленина начнутся 25 июня. Таким образом, движение транспорта на участке от ул. Ленина,2 до ул. Перекопская, от ул. Перекопская до ул. Ленина,16, а также по автодороге ул. Красина на участке от ул. Ленина до ул. Республики будет прекращено до 15 августа.

– Движение транспортных средств будет организовано в двустороннем режиме по ул. Республике от ул. Ленина до ул. Семакова и по ул. Перекопская от ул. Республики до ул. Ленина, – рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».

Также там сообщили, что с 19 по 22 будет прекращено движение машин по автодороге ул. Ленина на перекрестке с ул. Перекопская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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