Еще два детских сада Тюмени вернули в систему дошкольного образования
В Тюмени появится еще три новых детских сада. Два здания были возвращены в систему дошкольного образования. Ранее их использовали под другие нужды. Накануне, 20 июня, ход работ по капитальному ремонту зданий оценил глава города Руслан Кухарук.
В детском саду на Мурманской, 19 в рамках капитального ремонта производится устройство кровли и перекрытий, в самом здании ведутся общестроительные процедуры.Уже завершен монтаж. В настоящее время рабочие приступили к фасадным работам.
Новый облик обретут и внутренние помещения. Сейчас бригада штукатурит стены. В пресс-службе городского администрации отметили, что отделка сада будет яркой и красивой. Здесь будет реализован проект «Яслеград» для детей младенческого и раннего возраста. В новый детсад скоро пойдут 420 детей.
Полным ходом идет капитальный ремонт и в здании по улице Моторостроителей, 6. Все работы выполняются согласно графику. После реконструкции садик примет более 400 семей.
Параллельно завершается строительство детского сада на 360 мест в микрорайоне «Ямальский-2». Его общая площадь – 6296 квадратных метра. Здесь предусмотрены спортивные площадки, прогулочные зоны для групп и, конечно же, озеленение.
Запись для зачисления детей в новые учреждения дошкольного образования уже открыта.
ИСТОЧНИК KP.RU