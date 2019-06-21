Тюменская кинологическая служба отмечает 110-ую годовщину образования

СЕГОДНЯ 09:05 2019-06-21T09:45:13+03:00

Бок о бок с полицейскими трудятся 100 собак разных пород и возрастов [ВИДЕО]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции празднуют 110-ую годовщину со дня образования кинологической службы. В Тюменской области полицейским оказывают помощь сто собак разных пород и возрастов.

Стандартный день кинолога начинается в 9 часов утра. Первым делом собак кормят, а после они порядка шести часов тренируются. К дрессировке каждого четвероногого напарника сотрудники полиции подходят индивидуально.

- Кинолог знакомится с ним, выявляет основные черты характера и склонность к определенному методу дрессировки – игровому, пищевому или комбинированному. И исходя из этого планирует взаимодействие с напарником, – отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что служебная собака уходит на пенсию в восемь лет. Но бывает, что она даже в этом возрасте может помочь стражам правопорядка в раскрытии преступлений.

– Одно из первых раскрытых преступлений, запомнившихся мне, произошло в 2005 году. Тогда у нас на службе был спаниель Фишкой. Мы выехали на квартиру в Тюмени, где четвероногая помощница сработала оперативно. Она провела полицейских в комнату и подбежала к тумбочке. Оказалось, там спрятан пакет конопли, – рассказала младший инспектор-кинолог Елена Федосеева.

Тюменские кинологи областного центра бережно относятся к своим четвероногим напарникам. Те отвечают им преданностью и образцовым поведением на службе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/715860" frameborder="0"></iframe> В Тюменской области отмечают 110 годовщину кинологической службы.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU