Тюменская кинологическая служба отмечает 110-ую годовщину образования
Сотрудники полиции празднуют 110-ую годовщину со дня образования кинологической службы. В Тюменской области полицейским оказывают помощь сто собак разных пород и возрастов.
Стандартный день кинолога начинается в 9 часов утра. Первым делом собак кормят, а после они порядка шести часов тренируются. К дрессировке каждого четвероногого напарника сотрудники полиции подходят индивидуально.
- Кинолог знакомится с ним, выявляет основные черты характера и склонность к определенному методу дрессировки – игровому, пищевому или комбинированному. И исходя из этого планирует взаимодействие с напарником, – отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что служебная собака уходит на пенсию в восемь лет. Но бывает, что она даже в этом возрасте может помочь стражам правопорядка в раскрытии преступлений.
– Одно из первых раскрытых преступлений, запомнившихся мне, произошло в 2005 году. Тогда у нас на службе был спаниель Фишкой. Мы выехали на квартиру в Тюмени, где четвероногая помощница сработала оперативно. Она провела полицейских в комнату и подбежала к тумбочке. Оказалось, там спрятан пакет конопли, – рассказала младший инспектор-кинолог Елена Федосеева.
Тюменские кинологи областного центра бережно относятся к своим четвероногим напарникам. Те отвечают им преданностью и образцовым поведением на службе.
В Тюменской области отмечают 110 годовщину кинологической службы.! другой источник
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