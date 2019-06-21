2019-06-21T07:27:43+03:00
Общество

Александр Моор взял на личный контроль поручение президента о водоснабжении в Каскаре

Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор взял на личный контроль поручение президента о водоснабжении в КаскареАлександр Моор взял на личный контроль поручение президента о водоснабжении в КаскареФото: pixabay.com
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Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль поручение президента РФ Владимира Путина – разобраться с системой водоснабжения в селе Каскара. Об этом глава региона сообщил на своих страничках в социальных сетях.

По словам губернатора, проблема водоснабжения Каскары давно всем известна. Централизованное водоснабжение есть, но сеть принадлежит частному предприятию – Каскаринской птицефабрике. Для инвестирования в неё бюджетных или частных средств, на эти сети нужно оформлять право собственности.

- В течение многих лет мы занимались этим вопросом, оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность. Также оформили все земельные участки под этим водопроводом. Сегодня мы готовы перейти в новые - концессионные отношения для того чтобы провести реконструкцию и строительство необходимых сетей водоснабжения по всем улицам в селе Каскара за счет частного инвестора, - отметил Александр Моор.

Глава региона подчеркнул, что в сентябре-октябре 2019 планируется заключить концессионное соглашение в целом по Тюменском районе, благодаря чему жители смогут подключиться с централизованным сетям водоснабжения.

Отметим, что в Тюменской области ведётся системная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. 90% жителей региона уже имеют к ней доступ, причём 20% из них получили эту возможность за последние 15 лет.

- В тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, мы строим водопроводные сети, а где такой возможности нет - строим павильоны чистой питьевой воды. За пять лет мы установили 500 таких павильонов. В 2018 году завершилась программа, по которой села с численностью населения более 350 человек такими павильонами обеспечены. В 2019 году программа продолжится, - отметил губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что главная задача – обеспечить павильонами все населённые пункты, где проживают более 200 человек.

Александр Моор о централизованном водоснабжении в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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