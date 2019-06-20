Тюменец похитил продукты из-под носа персонала магазина
Ранее судимый тюменец, загрузив продукты в тележку, спокойно вышел из магазина. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В полицию областной столицы поступил звонок от руководителя тюменского продуктового магазина. Он сообщил, что кто-то совершил кражу товаров. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника. В кратчайшие сроки он был задержан. Им оказался 28-летний ранее судимый житель города Тюмени.
– В отделе мужчина сообщил, что весь товар поместил в продуктовую корзину, после чего, воспользовавшись невнимательностью персонала, покинул помещение. Сумма похищенного имущества составляет 13000 рублей, – рассказали в полиции.
Рецидивисту грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU