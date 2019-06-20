2019-06-20T15:50:26+03:00
Общество

Более 300 военных - участников АрМИ-2019 пробегут по центру Тюмени

Марафонец Александр Андросов покажет им достопримечательности города
Вадим Бегун
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Армейцы познакомятся с историческим центром города. Фото - Департамент общественных связей Тюменской областиАрмейцы познакомятся с историческим центром города. Фото - Департамент общественных связей Тюменской области
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Участники АрМИ-2019 устроят пробежку по Тюмени. Мини-марафон стартует от дворца культуры «Нефтяник».

Более 300 военных со всей страны съехались в Тюмень. Они примут участие во всероссийском этапе АрМИ-2019, сообщили в Департаменте общественных связей Тюменской области.

Там добавили, что до полуфиналов и финалов остались считанные дни, поэтому участники усиленно тренируются и готовят технику. Так, они задумали провести пробежку-экскурсию по центру Тюмени. Знакомиться с достопримечательностями участники армейских игр будут в компании пловца-стайера, марафонца Александра Андросова.

По информации департамента, у военнослужащих, многие из которых приехали в Тюмень с другого конца страны, представится возможность смогут увидеть набережную, Мост влюбленных, исторический парк «Россия – Моя история». Они познакомятся с историческим центром и памятниками деревянного зодчества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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