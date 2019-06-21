2019-06-21T07:25:15+03:00
Общество

В Тюмени осужден рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы

Мужчине предлагали стать начальником за вознаграждение
Вадим Бегун
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У рецидивиста девять классов образования. Фото - pixabay.comУ рецидивиста девять классов образования. Фото - pixabay.com
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Ранее судимый тюменец по предложению дельца стал подставным директором фирмы. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области.

В Тюмени вынесли приговор ранее судимому за покушение на грабеж 41-летнему жителю Тюменского района. Он предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Следователи установили, что рецидивист, имея девять классов образования, по предложению дельца за вознаграждение в апреле прошлого года стал номинальным директором и учредителем фирмы. Кроме того, он открыл счета в банках.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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