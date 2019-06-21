В Тюмени осужден рецидивист, согласившийся стать фиктивным директором фирмы
Ранее судимый тюменец по предложению дельца стал подставным директором фирмы. Об этом рассказали в прокуратуре Тюменской области.
В Тюмени вынесли приговор ранее судимому за покушение на грабеж 41-летнему жителю Тюменского района. Он предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Следователи установили, что рецидивист, имея девять классов образования, по предложению дельца за вознаграждение в апреле прошлого года стал номинальным директором и учредителем фирмы. Кроме того, он открыл счета в банках.
Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU