В Тюмени отключат два светофора
Проводятся плановые работы
Подробности об отключениях светофоров тюменцы могут узнать в «Тюменьгортранс». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени
Изменить размер текста:
В связи с плановыми работами сегодня с 9 до 19 часов в Тюмени будут отключены светофоры.
По информации «Тюменьгортранс», приостановят свою работу светофоры на пересечении ул. Николая Чаплина и ул. Рабочей, а также на пересечении ул. Рабочей и ул. Колхозной.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU