В Тюмени отключат два светофора

СЕГОДНЯ 06:48 2019-06-21T06:48:11+03:00

Подробности об отключениях светофоров тюменцы могут узнать в «Тюменьгортранс». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени

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В связи с плановыми работами сегодня с 9 до 19 часов в Тюмени будут отключены светофоры.

По информации «Тюменьгортранс», приостановят свою работу светофоры на пересечении ул. Николая Чаплина и ул. Рабочей, а также на пересечении ул. Рабочей и ул. Колхозной.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU