2019-06-21T05:00:04+03:00
Общество

Погода на 21 июня в Тюмени: осадки не ожидаются

В областном центре немного потеплеет
Вадим Бегун
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Днем потеплеет до 21 градусов теплаДнем потеплеет до 21 градусов теплаФото: Ольга Крыльцова
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Сегодня, 21 июня, в Тюмени с самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Осадки не ожидаются.

Ближайшие сутки синоптики прогнозируют западный и юго-западный ветер 2-5 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +15, +16 градусов. Днем потеплеет до +21 градуса. Вечером столбик термометра опустится до отметки +12 градусов, ожидается сплошная облачность.

В народном календаре 21 июня отмечается день памяти великомученика Феодора Стратилата. В народе святого называли Колодезником. Предки говорили, что «Стратилат грозами богат» – с этого дня наступает пора летних гроз.

Приметили в старину, если во время грозы слышатся раскаты грома, то стоит ждать затяжного ненастья. Также в этот день обращали внимание на росы: если много росы, то урожай будет хорошим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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