В Тюмени захоронят останки солдата Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-20T15:05:12+03:00

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На площади Памяти в Тюмени состоится церемония передачи останков красноармейца Дмитрия Ерилова. Он числился пропавшим без вести.

В мае этого года при проведении поисковых работ в урочище Здринога Парфинского района Новгородской области были найдены останки бойца. По данным из вкладыша медальона удалось установить его личность.

Им оказался Дмитрий Ерилов, 1901 года рождения, уроженец деревни Кашевская Юргинского района Тюменской области. Боец был призван Омутинским районным военным комиссариатом в августе 1941 года. По сообщению пресс-службы администрации Тюмени, родственников солдата удалось отыскать за неделю. Оказалось, что в Тюмени проживает его дочь Валентина Масякова.

Она рассказала, что ее отец до войны работал кузнецом в деревне. Когда его призвали на фронт, дома остались ждать жена и четыре дочери. В семье не сохранились письма, осталась лишь его фотография.

В администрации добавили, что останки солдата захоронят на Червишевском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU