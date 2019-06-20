2019-06-20T14:48:32+03:00
Общество

На Тюмень надвигается гроза и шквалистый ветер

Порывы ветра будут достигать 18 м/c
Вадим Бегун
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Тюменцев просят держаться подальше от деревьевТюменцев просят держаться подальше от деревьевФото: Ольга Крыльцова
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Июньская погода пока не балует жарой жителей областного центра. Завтра, 21 июня, в Тюмени вновь ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер.

По данным Тюменского гидрометцентра, будет облачно, но с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Ближайшие сутки синоптики прогнозируют южный ветер 6-11 м/с, температура воздуха составит +12, +14 градусов.

Днем также ожидается дождь и гроза. Будет преобладать юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с. При грозе порывы могут достигать 18 м/с. Максимальная дневная температура не превысит +20, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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