В Тюмени пройдет акция «Доктор с вами»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-06-21T06:00:06+03:00

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Во всех поликлиниках Тюмени, имеющих прикрепленное население, пройдет акция «Доктор с вами». На этот раз врачи займутся мужским здоровьем. Предварительная запись не требуется.

Так, мужчины за 40 смогут пройти исследование крови на рак предстательной железы и ультразвуковое исследование органов малого таза (по показаниям). Об этом сообщает Комитет здравоохранения администрации города.

Аналогичная акция для женщин. За время работы кабинетов раннего выявления заболеваний их посетили 190 пациенток, из них 53 обратились первый раз. На диспансерный учет взяли 23 человека. Участницы акции прошли все необходимые обследования, у них была возможность проконсультироваться с акушером-гинекологом.

Цель акции – повышение доступности медицинской помощи, мотивирование населения к ведению здорового образа жизни, а также выявление заболеваний на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU