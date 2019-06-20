2019-06-20T14:11:18+03:00
Здоровье

Новый спецпроект расскажет тюменцам о врачах города

Горожане могут найти интересную информацию о докторах, для которых медицина - это призвание
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Горожане могут найти интересную информацию о докторах, для которых медицина - это призваниеГорожане могут найти интересную информацию о докторах, для которых медицина - это призвание
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В преддверии прошедшего Дня медицинского работника, 16 июня, в Тюмени стартовал специальный проект, посвященный профессиональному празднику. В нем горожане могут найти интересную и полезную информацию о докторах, для которых медицина – не просто сфера деятельности, а призвание.

Более того, на странице выбранного врача получится оставить отзыв о работе, благодарность и пожелания. Каждое сообщение будет передано адресату.

В списке проекта «Медицина – мое призвание» далеко не все специалисты, заслуживающие особого внимания. И помочь его пополнить может каждый желающий. Для этого нужно вписать имя врача, который когда-то спас жизнь – вам или близким, помог справиться с тяжелой болезнью либо помогает в борьбе с недугом сейчас, в специальное поле проекта.

Здесь же кратко рассказать, почему вы считаете его лучшим. Предложение будет рассмотрено и, после согласования с доктором, в проекте появится его страница. Оставить отзыв, внести своего врача в список и узнать больше о врачах нашего города можно по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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