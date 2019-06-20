Полпред президента в УрФО рассказал, чем Тюмень отличается от других городов
Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов, посетивший Тюмень в рамках молодежного форума УТРО-2019, сказал журналистам, что город отличается от многих других.
– Потрясающая площадка! Тюмень, наверное, отличается от многих других городов. Идеальные условия, хорошая погода. Достаточно креативные ребята собрались здесь. Хочется, чтобы все идеи, которые будут обсуждаться, могли быть реализованы в наших городах.
Он отметил, что Тюмень – один из ведущих городов УрФО, здесь есть чему поучиться.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил, что лекции форума очень интересны.
– Подобные мероприятия имеют огромное значение. Лекторы могут помочь молодым людям реализовать их проекты, более точно выработать стратегию, – сказал он.
Отметим, что для участников форума организовано выступление группы Artik & Asti.
ИСТОЧНИК KP.RU