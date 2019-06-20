2019-06-20T13:55:20+03:00
Общество

Полпред президента в УрФО рассказал, чем Тюмень отличается от других городов

Николай Цуканов пообщался с участниками молодежного форума УТРО-2019
Вадим Бегун
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Молодежь собралась в Тюмени, чтобы получить новые знания. Фото - пресс-служба форума «УТРО-2019»Молодежь собралась в Тюмени, чтобы получить новые знания. Фото - пресс-служба форума «УТРО-2019»
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Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе Николай Цуканов, посетивший Тюмень в рамках молодежного форума УТРО-2019, сказал журналистам, что город отличается от многих других.

– Потрясающая площадка! Тюмень, наверное, отличается от многих других городов. Идеальные условия, хорошая погода. Достаточно креативные ребята собрались здесь. Хочется, чтобы все идеи, которые будут обсуждаться, могли быть реализованы в наших городах.

Он отметил, что Тюмень – один из ведущих городов УрФО, здесь есть чему поучиться.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в свою очередь отметил, что лекции форума очень интересны.

– Подобные мероприятия имеют огромное значение. Лекторы могут помочь молодым людям реализовать их проекты, более точно выработать стратегию, – сказал он.

Отметим, что для участников форума организовано выступление группы Artik & Asti.

ИСТОЧНИК KP.RU

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