2019-06-20T13:26:30+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар для участников рынка недвижимости

Вадим Бегун
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Бизнес-семинар для участников рынка недвижимости в ЕкатеринбургеБизнес-семинар для участников рынка недвижимости в Екатеринбурге
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Банк УРАЛСИБ провел в Екатеринбурге бизнес-семинар на тему «Основные тренды ипотечного рынка» для представителей ведущих компаний, работающих в сфере недвижимости.

В семинаре приняли участие представители более 20 компаний – застройщиков и агентств недвижимости. Мероприятие посетили специалисты ГК «PRINZIP», ГК «ТЭН», ГК «ПИК», агентств недвижимости «НМаркет», «Хорошие квартиры», «Гармония вашего дома», «М-недвижимость», «Ориентир».

Менеджеры отдела ипотечного кредитования УРАЛСИБ в Екатеринбурге рассказали гостям об особенностях ипотечных программ банка, об условиях кредитования и специальных предложениях.

Кульминацией встречи стала деловая игра-квест, в ходе которой игроки должны были задействовать свои профессиональные навыки и организаторские способности. Разбившись на несколько команд, банкиры, застройщики и риелторы увлеченно соревновались друг с другом в решении нестандартных логических задач.

– Деловые игры с участием партнеров – профессиональных участников рынка недвижимости – стали для нас доброй традицией, отличным инструментом, который позволяет не только добиться взаимопонимания с партнерами, но и наладить командную работу в организации ипотечных сделок, сделать процесс покупки жилья максимально удобным и комфортным для свердловчан, – отметила начальник отдела ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ в Екатеринбурге Наталья Закирьянова.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU

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