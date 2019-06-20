С заботой об экологии: тюменцев просят отказаться от запуска воздушных шаров

СЕГОДНЯ 13:10 2019-06-20T13:19:34+03:00

Материал, из которого они сделаны, разлагается сотни лет

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Жителей Тюмени просят воздержаться от запуска воздушных шаров. Дело в том, что латекс, из которого они изготовлены, разлагается в течение нескольких лет и наносит большой вред окружающей среде.

– Особую опасность для природы представляют светошары, а точнее находящиеся в них батарейки. Они также состоят из опасных веществ: магния, ртути, олова, свинца, никеля, цинка, кадмия, которые при разложении в природных условиях попадают в почву и воду, нанося тем самым непоправимый вред окружающей среде и здоровью человека, – рассказали в Департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Там пояснили, что многие животные и птицы принимают использованные шары за пищу, путаются в привязанных веревках и погибают. Кроме того, в производстве фольгированных шаров используется металлизированная пленка, по свойствам сравнимая с полиэтиленом. Срок разложения этого материала может достигать 200 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU