2019-06-20T12:42:53+03:00
Происшествия

В тюменский суд передадут дело об убийстве ножкой от табурета

Пожилого мужчину убил собственный сын
Вадим Бегун
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Пенсионер вступился за женщину и был убитПенсионер вступился за женщину и был убитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Уголовное дело об убийстве отца сыном ножкой от табурета передадут в прокуратуру. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

Следствие выяснило, что 42-летний мужчина вместе с отцом и сожительницей распивали алкоголь. Между парой произошел конфликт, пьяный тюменец ударил женщину. Пенсионер решил заступиться за сожительницу, но урезонить сына не смог. Тот несколько раз ударил пожилого человека по голове, затем схватил ножку от табурета и нанес ею несколько ударов по телу. После неравного боя злоумышленник пошел спать. Разбудил его сосед, который обнаружил пенсионера мертвым.

– Расследование уголовного дела завершается. Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору. После его передадут в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в Следственном комитете.

Там добавили, что мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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