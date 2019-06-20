Делегация Тюменской области работает на Форуме социальных инноваций регионов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-20T12:38:09+03:00

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Делегация Тюменской области во главе с заместителем губернатора Ольгой Кузнечевских принимает участие в III Форуме социальных инноваций регионов, который стартовал в Москве. В течение трёх дней федеральные и региональные эксперты посетят порядка сотни различных мероприятий и поделятся видением ответов на главные социальные вызовы. Кроме того, в рамках форума будет работать выставка наиболее значимых инновационных социальных проектов. Тюменскую область представят областной геронтологический центр и «Аванпост».

В Тюменской области развитию социальной сферы уделяется большое внимание. Кроме традиционных форм взаимодействия, в регионе разрабатывают и внедряют новые подходы для улучшения качества жизни жителей. Благодаря открытому диалогу региональной власти, НКО и жителей в регионе удалось добиться высоких результатов. Кроме того, Тюменская область – первый регион, где разработали административный регламент по заверению качества услуг организаций, претендующих на статус исполнителя общественно полезных услуг.

К примеру, в конце мая в Тюмени завершился слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв -2019», в котором приняли участие более 500 человек из Тюменской области, Югры, ЯНАО и Свердловской области. Мероприятие, приуроченное к 75-летию со дня образования Тюменской области, состоялось в Тюменском технопарке для обмена информацией, компетенциями и лучшими практиками в области социального предпринимательства.

В 2018 году состоялся первый региональный форум «Мы вместе», в котором приняли участие около 800 представителей общественных организаций Тюменской области. Благодаря этому стало возможным внедрить лучшие практики НКО по предоставлению социально ориентированных услуг.

Отметим, что на III Форуме социальных инноваций обсудят роли национальных проектов в развитии социальной сферы регионом и их задачи. Участники поделятся видением взаимодействия государства, общественных некоммерческих организаций и бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU