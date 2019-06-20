Тюменцам напоминают об опасности, которую таит в себе тополиный пух

СЕГОДНЯ 12:03 2019-06-20T12:03:38+03:00

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Несмотря на достаточно прохладную погоду в Тюменской области активно цветут цветы, кустарники и деревья, в числе которых тополь. Безобидный пух является не только проблемой для людей, страдающих аллергией, но и может быть источником пожара.

Скопившейся тополиный пух, как правило, привлекает детей и подростков. И если одним достаточно потрогать и поиграть с белыми хлопьями, то ребята постарше нередко поджигают пух, не думая о последствиях.

- Малейшая искра, непогашенная спичка или небрежно брошенный окурок и белые пушистые комочки вспыхивают словно порох. В одно мгновение огонь может охватить большую площадь, а дуновение ветра разнести горящий пух на далекое расстояние, - пояснили в главном управлении МЧС России по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что пламя с тополиного пуха может перекинуться на деревянные заборы, постройки, дома и автомобили. В теплую сухую погоду пожар особенно опасен. Именно поэтому сотрудники МЧС уделяют внимания профилактической работе как с детьми, таки взрослыми.

- В течение года мы уделяем особое внимание сезонным рискам, и обращаем на них внимание населения. В весенне-летний период это палы травы, разведение костров бесконтрольное сжигание мусора, а также опасности, связанные с тополиным пухом, - рассказал руководитель 25 Отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Алексей Катков.

Он призвал взрослых, если они увидят баловство ребят с тополиным пухом и спичками – не проходить мимо, а предотвратить беду, объяснив детям, что такие игры очень опасны. Пострадать могут не только имущество, но и люди.

ИСТОЧНИК KP.RU