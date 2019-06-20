В Тюменской области наладят производство комплектующих для промышленной вентиляции

СЕГОДНЯ 11:20 2019-06-20T11:20:01+03:00

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В Тюменской области успешно реализуется новый инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса компании «ВЕНТ ПРО». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, компания дополнит производство новой линией по производству воздуховодов, которая позволяет увеличить объёмы производства. Проект находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Известное ныне предприятие было создано в конце 2015 года. Оно занимается производством воздуховодов, фасонных изделий, вентиляционных решёток и комплектующих для промышленной вентиляции. По договору лизинга сегодня уже закуплено новое оборудование – в частности, автоматическая линия с размоточником и станок плазменной резки, формирующий станок. Проведены пуско-наладочные работы, проводится набор дополнительного персонала. На новой линии запущен пробный выпуск продукции.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что тюменское предприятие «ЕвроБетон» приобрела быстромонтируемый бетонный завод ELKOMIX-90 QUICK MASTER, который позволяет увеличить на 15-25% количество выпускаемой продукции. Компания с успехом реализует проект по расширению действующего бизнеса. Благодаря увеличению производимой продукции, в регионе будут полностью удовлетворены потребности в бетоне, а сама компания сможет закрепиться на других рынках сбыта. Проект также находится на сопровождении Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

ИСТОЧНИК KP.RU